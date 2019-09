POL-LWL: Kleintransporter überschlug sich

Lübz (ots) - Auf der Kreisstraße 117 zwischen Lübz und Greven hat

sich am Mittwochabend ein Kleintransporter überschlagen. Dabei wurde

der 40-jährige Fahrer leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls ist

derzeit noch unklar. Das Fahrzeug war aus noch ungeklärter Ursache

von der Fahrbahn abgekommen und auf einem angrenzenden Acker

liegengeblieben. Der leicht verletzte Fahrer wurde zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter entstand

ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.









