POL-HRO: Verkehrsunfall auf der K 031 bei Zurow

Wismar (ots) - Am 18.09.2019 gegen 17:05 Uhr ereignete sich im

Baustellenbereich zwischen dem Kieswerk Krassow und Zurow ein

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.



Die Zufahrt ist derzeit lediglich bis zum Kieswerk gestattet.

Anschließend besteht ein Durchfahrtsverbot, da in diesem Bereich zur

Zeit die Fahrbahn erneuert wird. Ein 88 jähriger Fahrzeugführer

mißachtete jedoch das Durchfahrtsverbot.



In Fahrtrichtung Zurow, kurz vor dem Ortsteil Zurow-Mühle, verlor

er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, da in einem Bereich von ca.

100m der Asphalt frisch aufgetragen worden war. Ferner befand sich am

Ende des erneuerten Bereiches ein Asphalthaufen. Diesem konnte der 88

Jährige mit seinem Ford Fiesta nicht ausweichen, überschlug sich und

kam in der weiteren Folge im Straßengraben zum Liegen.



Er konnte allein aus dem Fahrzeug steigen, wurde jedoch

leichtverletzt zur weiteren Untersuchungen in das Klinikum Wismar

verbracht.



Am Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.



PKin Laura Blum

Polizeihauptrevier Wismar









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske / Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell