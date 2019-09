POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der BAB 20

Grimmen (ots) - Am 18.09.2019 gegen 18.15 Uhr ereignete sich auf

der BAB 20 hinter der AS Gützkow in Fahrtrichtung Lübeck ein schwerer

Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis

Vorpommern-Rügen fuhr mit einem PKW BMW auf der rechten Fahrspur.

Vermutlich auf Grund von Aquaplaning durch plötzlich einsetzenden

Regen kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die

Bankette und überschlug sich dort. In der weiteren Folge stieß das

Fahrzeug gegen den Wildschutzzaun und kam auf der Seite liegend in

Unfallendstellung. Der Fahrer des PKW und alleinige Insasse wurde

durch den Unfall schwer verletzt und in das Universitätsklinikum

Greifswald eingeliefert. Am PKW BMW entstand wirtschaftlicher

Totalschaden, der Gesamtschaden des Unfalls wird auf ca. 41.500 EUR

geschätzt. Für die Sicherungs- und Rettungsmaßnahmen war die

entsprechende Richtungsfahrbahn für ca. eine halbe Stunde voll

gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber, ein RTW, vier

Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Streifenwagen des

AVPR Grimmen.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell