POL-SN: Einbruch in Bürogebäude

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht kam es im Bürogebäude

der Gutenbergstraße 1 zu einem Einbruch.



Der oder die Täter drangen auf bisher unbekannte Weise in das

Gebäude ein, hebelten mehrere Büroräume auf und entwendeten

Unterhaltungselektronik und geringe Mengen Bargeld.



Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort diverse Spuren.



Nach ersten Erkenntnissen fand die Tat in den späten Abendstunden

statt. Die Polizei wurde gegen 02.00 Uhr durch einen Mitarbeiter des

Hauses informiert, der den Einbruch entdeckte.



Im Gebäude befinden sich neben den Geschäftsräumen der Schweriner

Volkszeitung weitere Unternehmen, die geschädigt wurden.









