POL-ANK: Einbruch in Sport- und Jugendhotel in Lubmin

Lubmin (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von gestern

Nachmittag (17.09.2019) bis heute Morgen (18.09.2019) in das Sport-

und Jugendhotel ´Schawi´ in Lubmin eingebrochen. Es wurde ein Tresor

mit ca. 1.000 Euro Bargeld entwendet. Der KDD war vor Ort und hat

Spuren gesichert.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Wolgast unter 03836 2520, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell