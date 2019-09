POL-NB: Diebstahl einer Handtasche aus Pkw - Geschädigte stellen Täter durch Ortungs-App

Neubrandenburg (ots) - Am 17.09.2019 gegen 17:40 Uhr meldete eine

Geschädigte der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg, dass ein unbekannter Täter in der Johannesstraße in

Neubrandenburg die Scheibe ihres Pkw eingeschlagen und ihre

Handtasche aus dem Pkw entwendet hat.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg begaben sich

daraufhin zur Anzeigenaufnahme zum Einsatzort. Nach bisherigen

Erkenntnissen wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür des parkenden

Pkw VW Passat zerstört und die auf dem Beifahrersitz liegende

Handtasche mit darin befindlichem Portemonnaie mit 10EUR Bargeld,

persönlichen Dokumenten und einem I-Phone entwendet. Der

Gesamtschaden wurde auf ca. 700,-EUR geschätzt.



Gegen 19:15 Uhr meldete sich der Ehemann der Geschädigten bei der

Polizei und teilte mit, dass er das Handy seiner Frau mittels

Ortungs-App am Bahnhof Sponholz lokalisiert hat und er den

Tatverdächtigen, der mit einem Fahrrad unterwegs war, stellen konnte.

Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen daraufhin wenig

später in Gewahrsam nehmen und zum PHR Neubrandenburg verbringen.



Es handelte sich bei dem geständigen Tatverdächtigen um einen

34-jährigen Mann aus Pasewalk. Das entwendete I-Phone konnte bei dem

Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt werden. Das Portemonnaie

und die Handtasche hatte der Beschuldigte nach eigenen Angaben auf

seiner Flucht in Tatortnähe in einem Sperrmüllhaufen entsorgt. Auch

diese Gegenstände konnten von den Beamten aufgefunden und

sichergestellt werden.



In den mitgeführten Sachen des Beschuldigten wurden außerdem

geringe Mengen Betäubungsmittel und Einbruchswerkzeuge aufgefunden

und sichergestellt. Hierzu wurde gesondert ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.



Des Weiteren führte der Beschuldigte ein E-Bike bei sich. Aufgrund

der Codierung ist es der Polizei gelungen die eigentliche Besitzerin

ausfindig zu machen. Sie gab an, dass ihr das Fahrrad am 18.09.2019

am Neubrandenburger Bahnhof entwendet wurde, sie aber noch keine

Anzeige erstattet hatte. Das E-Bike im Wert von 1.400EUR wurde der

Besitzerin im Anschluss ausgehändigt. In diesem Zusammenhang erwartet

den Beschuldigten ebenfalls ein weiteres Ermittlungsverfahren.



Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und der

Beschuldigtenvernehmung wurde der 34-Jährige auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg aus dem Gewahrsam entlassen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.









Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg