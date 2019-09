POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Demmin (ots) -



Seit dem 17.09.2019, um 12.30 Uhr, wird Vorname:Uwe Name: Todzy

Alter: 59 Wohnort:Dargun vermisst. Der Vermisste benötigt dringend

ärztliche Hilfe. Der Vermisste befand sich gegen 12:30 Uhr noch im

Bereich der Stadt Demmin, in der Treptower Straße und ist von dort

abgängig. Beschreibung:



- Größe: 185 cm,

- Haare: kurz, blond

- Gestalt / Figur: schlank bis kräftig, kein dicker Bauch

- Gang / Auffälligkeiten: keine



zuletzt getragene Bekleidung: -blaue Jeans, -blaue Regenjacke,

-graue Turschuhe, -blaues Basecupe -mitgeführte Gegenstände: keine

Besonderheiten: -keine Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter

Einsatz des Polizeihubschraubers sowie eines Fährtensuchhundes,

blieben bisher erfolglos. Die regionalen Radiosender werden um

Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei bittet die

Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie in

Demmin unter Telefon 03998/2540 , jede andere Polizeidienststelle

oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell