LWSPA M-V: Gekentertes Segelboot auf der Müritz vor Klink

Waren (Müritz) (ots) - In den Nachmittagsstunden des heutigen

Tages (17.09.2019) gegen 15:45 Uhr erhielt die

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren die Information, dass auf der

Müritz vor Klink ein Segelboot gekentert sein soll.



Alle Einsatzkräfte vor Ort wie Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und

Wasserrettung stellten fest, dass alle fünf Besatzungsmitglieder

bereits aus dem Wasser gerettet wurden und sich an Bord des

Fahrgastschiffes Fontane befanden. Die Begutachtung des Einsatzortes

ergab zudem, dass der Segelmast mittlerweile im Grund der Müritz

steckte.



Nach ersten Erkenntnissen könnte der stürmische Wind mit Böen bis

8 Bft unfallursächlich gewesen sein.



Alle verunfallten Personen wurden durch die eingesetzten Beamten

der Wasserschutzpolizei Waren an Bord genommen und unverletzt nach

Klink verbracht.



Das betroffene Segelboot wurde wenig später durch die Feuerwehr

Waren aufgerichtet und abgeschleppt.



Die weitergehenden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden

durch die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren geführt.









