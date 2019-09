POL-SN: Straßenbahnsurfen - Kinder und Jugendliche zur Wiedergutmachung beim Nahverkehr

Schwerin (ots) - Nachdem der Polizei im Mai ein Fall von

Straßenbahn-Surfen gemeldet wurde, fanden umfangreiche Ermittlungen

statt, die stellenweise noch nicht beendet sind.



Damals stellte sich heraus, dass es nicht nur ein Vorkommnis gab,

sondern mehrere Kinder und Jugendliche dieser äußerst gefährlichen

Freizeitbeschäftigung nachgingen.



Stellenweise erreichen die Straßenbahnen an einzelnen Abschnitten

Schwerins Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h, wer jetzt abstürzt, ist

in Lebensgefahr.



Im Schulterschluss mit dem Nahverkehr Schwerin wurde der Kontakt

zu den Medien gesucht, um zu warnen.



Präventionsbeamte der Polizei Schwerin nahmen sofort Kontakt mit

Schülern, mit Lehrern und mit den Eltern bzw. Betreuern auf.



Das alleine sollte aber nicht reichen. Es wurde ein Treffen in den

Räumlichkeiten der Polizei organisiert, bei dem alle Beteiligten

zusammen kamen um dieses sensible Thema zuerörtern.



Herr Eisenberg, Geschäftsführer der Schweriner Nahverkehr GmbH,

machte den Kindern- und Jugendlichen ein Angebot zur

Wiedergutmachung.



Dieses Angebot wurde von den meisten angenommen. Neben

Reinigungsarbeiten an den Straßenbahnen wurde allen deutlich gemacht,

welche Konsequenzen drohen, wenn man beim Surfen abstürzt.



Im Werkstattbereich konnten sie erfahren, wie eng es unter den

Bahnen ist, diese Erkenntnis löste unterschiedlichste Reaktionen aus.



Bleibt die Hoffnung, dass das Bemühen der Schweriner Nahverkehrs

GmbH und der Polizei ihre Wirkung mit entsprechender Nachhaltigkeit

erzeugt hat und wir niemals über ein Unglück berichten müssen, bei

dem ein junger Mensch zu Schaden kam.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell