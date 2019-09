POL-NB: Einladung zum Tag der offenen Tür im Polizeirevier Friedland

Friedland (ots) -



Anlässlich des 775-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Friedland

lädt das Polizeirevier Friedland in der Salower Straße 38a am

kommenden Samstag, den 21.09.2019 in der Zeit von 10:00 - 16:00 Uhr

zu einem ´Tag der offenen Tür´ ein. Interessierte Besucher erhalten

hier einen Einblick in die Räumlichkeiten des Polizeireviers und

können ins direkte Gespräch mit den Polizeibeamten über den

Polizeiberuf und die tägliche Polizeiarbeit kommen.



Zahlreiche weitere Aktivitäten werden auf dem nebengelegenen

Firmengelände der Salower Straße 39 angeboten. Unter anderem:



- große Fahrzeug- und Technikschau der Bundes- und Landespolizei

und Zoll

- verschiedene Informations- und Beratungsstände zur Arbeit und

Ausbildung bei der Polizei

- Vorstellung der Präventionsangebote für Jung und Alt

- die Möglichkeit zur Fahrradcodierung

- Besichtigung der Wache

- Kennerlernen der Kriminalpolizei



Zudem stellt die Verkehrswacht Mecklenburg - Strelitz vier

verschiedene Simulatoren und das Reaktionstestgerät für PKW zur

Nutzung auf. Für Kinder und Jugendliche wird ein Fahrrad- und Kettcar

- Parcours aufgebaut. Ein Verkehrsquiz wird es für die Teilnehmer

dieser Veranstaltung ebenfalls geben.



Für das (kostenpflichtige) leibliche Wohl ist gesorgt. Auf dem

Firmengelände in der Salower Straße 39 stehen zudem ausreichend

Parkmöglichkeiten zur Verfügung.



Das Polizeirevier Friedland freut sich auf zahlreiche Besucher und

lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein.









