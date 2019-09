POL-LWL: Polizei sucht Zeugen zu Fahrradunfall

Neustadt- Glewe (ots) - Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall

in Neustadt- Glewe, bei dem am Montagvormittag ein 68-jähriger

Fahrradfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen des

Vorfalls. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10:50 Uhr auf der

Landesstraße 073 im Kreisverkehr. Bislang ist noch unklar, ob der

Fahrradfahrer selbst stürzte oder von einem PKW erfasst wurde. Der

Fahrradfahrer ist anschließend zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus gebracht worden. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die

Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.









