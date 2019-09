POL-GÜ: Vermisster aus Groß Kussewitz nach Hinwiesen angetroffen

Sanitz (ots) - Durch Hinweise aus der Bevölkerung wurde der

vermisste 75jährige im Bereich Rostock Lichtenhagen wohlbehalten

angetroffen und wird an Angehörige übergeben.



Danke für die eingegangenen Hinweise. Bitte die übernommenen

Bilder und die Daten zur Personen löschen.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



