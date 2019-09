POL-HWI: Losgerissener Hund biss 10-Jährigen in Wismar/Wendorf

Wismar (ots) - Am Nachmittag des gestrigen Sonntag erschien die

Mutter eines 10-jährigen Jungen bei der Polizei in Wismar und brachte

zur Anzeige, dass ihr Sohn am selben Morgen durch einen Hund in den

Oberschenkel gebissen worden sei.



Das Tier habe sich zuvor von der angelegten Hundeleine losreißen

können, habe das Grundstück im Wismarer Stadtteil Wendorf verlassen

und sodann den Jungen gebissen. Der Junge wurde noch am selben Tag

ambulante ärztliche behandelt.



Gegen die Hundehalterin wurde ein Verfahren wegen des Verdachts

der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die zuständige

Ordnungsbehörde wurde über den Sachverhalt informiert.









Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell