POL-NB: Diebstahl von drei Transportern in Stralsund

Stralsund (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 14.09.19, 12:00

Uhr und dem heutigen Montag, 06:00 Uhr, drangen bisher unbekannte

Täter in der Tribseer Vorstadt gewaltsam auf ein Firmengelände.



Auf dem umfriedeten Gelände befinden sich mehrere Firmen. Unter

anderem ein Autohaus. Die unbekannten Täter entwendeten von diesem

drei Transporter des Typs Fiat Ducato. Die drei weißen Fahrzeuge

waren noch nicht zugelassen und trugen demnach keine amtlichen

Kennzeichen. Sie haben jeweils einen Wert von über 35.000 EUR.



Ein vierter Transporter wurde angegriffen, jedoch nicht entwendet.

Hier entstand ein Sachschaden von etwa 500 EUR. Der

Kriminaldauerdienst hat die Spurensicherung durchgeführt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders

schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden

gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter

0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.









Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell