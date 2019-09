POL-HRO: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rostock-Dierkow

Rostock (ots) - Am heutigen Tag, gegen ca. 08:03 Uhr, erreichte

die Rostocker Polizei die Mitteilung, dass es im Stadtteil Dierkow zu

einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen sei. Weiterhin

sollte der Bewohner der Wohnung mehrere Stichverletzungen im

Bauchbereich haben.



Nach ersten Erkenntnissen, sollte die betroffene Wohnung im Rahmen

einer Zwangsräumung beräumt werden. Als der 35-jährige Bewohner der

Gerichtsvollzieherin öffnete, konnte diese sofort die

Rauchentwicklung in der Wohnung sowie die Verletzungen wahrnehmen.

Die Verletzungen hat sich der Rostocker augenscheinlich selbst

beigefügt.



Die weiteren Bewohner des Hausaufgangs wurden durch einen

ebenfalls vor Ort befindlichen Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft

evakuiert. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt und

ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.



Der 35-jährige Rostocker wurde noch am Einsatzort medizinisch

behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren

Brandstiftung wurde eingeleitet.









