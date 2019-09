POL-SN: Erneut Seitenscheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen

Schwerin (ots) -



In der vergangenen Nacht wurden in der Schweriner Weststadt an

zwei Fahrzeugen die Seitenscheiden eingeschlagen.



Aus dem Fahrzeuginneren wurde unter anderem ein Geldschein und

Zigaretten entwendet.



Die Polizei hat Spuren sichern können.



Hinweise der Polizei:



Lassen sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen! Zigaretten,

Feuerzeuge usw. sind augenscheinlich bereits Grund genug in das

Fahrzeug gewaltsam einzudringen.



Darüber hinaus achten Sie bitte auf Personen oder Fahrzeuge mit

auswärtigen Kennzeichen.



Notieren Sie sich ggf. das Kennzeichen verdächtiger Fahrzeuge.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach,

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug

entfernen.



Lassen Sie Personaldokumente, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug liegen, sonst

könnte noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.



Werden Wertgegenstände aus dem Auto gestohlen, zahlt die

Teilkaskoversicherung in der Regel nicht, nur feste Teile werden

erstattet, für nicht am Fahrzeug montierte Gegenstände, wie eine

teure Uhr oder eine Handtasche, muss jedoch ein Extraschutz her - der

Fachmann Ihrer Versicherung berät Sie sicher gerne









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



