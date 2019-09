POL-GÜ: Polizei sucht nach 75jährigen Bruno Pulss aus Groß Kussewitz

Sanitz (ots) -



Die Polizei sucht seit gestern Nachmittag nach dem 75jährigen

Bruno Pulss aus Groß Kussewitz. Er hat seine Wohnanschrift gegen

10:00 Uhr verlassen. Familienangehörige prüften zunächst schon

selber, bevor sie die Polizei informierten und diese die Suche, unter

anderem mit einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund übernommen

haben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise zum

Aufenthaltsort.



Personenbeschreibung: 75 Jahre, 171 cm groß, hagere Gestalt,

kurzes graues Haar, Brillenträger, Muttermal linke Stirnseite er ist

seit mehreren Jahren an Demenz erkrankt



zuletzt getragene Kleidung: blaue Jeanshose, dunkelblaue

Stoffjacke, braune Halbschuhe-Slipper



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sanitz, Tel. 038209-44 0 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



