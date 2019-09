POL-HST: Körperliche Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Stralsund (ots) - Am gestrigen Sonntagabend, dem 15.09.2019, kam

es in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber auf dem Dänholm

in Stralsund zu einem Polizeieinsatz, bei dem ebenfalls die

Bundespolizei unterstützte. Hintergrund war der eingegangene Notruf

eines Wachmannes der Unterkunft zum Verdacht der gefährlichen

Körperverletzung zu seinem Nachteil.



Neben drei Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Stralsund,

kamen kurz nach 19:00 Uhr auch eine Besatzung des Autobahn- und

Verkehrspolizeirevieres Grimmen sowie sechs Beamte der

Bundespolizeiinspektion Stralsund zum Einsatz. Nach gegenwärtigen

Erkenntnissen hielten sich insgesamt fünf Asylbewerber in einem

Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft auf. Von dem 25-jährigen

Zimmerbewohner sowie seinen vier Gästen ging nach entsprechendem

Genuss von alkoholischen Getränken ruhestörender Lärm aus, weshalb

die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die fünf Männer auf

ihr Verhalten ansprachen. Daraufhin entwickelte sich zunächst eine

verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 25-jährige

Zimmerbewohner sowie ein weiterer 18-jähriger Asylbewerber den

24-jährigen Wachmann gemeinschaftlich körperlich angriffen. Dieser

erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Die beiden

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten sich in Sicherheit

bringen und verständigten anschließend die Polizei, die umgehend zum

Einsatz kam.



Für die eingesetzten Beamten ergab sich der Anfangsverdacht, dass

die beiden Tatverdächtigen unter dem Einfluss von alkoholischen und

Betäubungsmitteln standen. Beide Männer wurden zunächst in den

polizeilichen Gewahrsam genommen und eine Blutprobenentnahme im

Krankenhaus durchgeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen

Maßnahmen wurde der 25-Jährige in einer anderen

Asylbewerberunterkunft des Landkreises Vorpommern-Rügen untergebracht

und auch der 18-Jährige wieder auf freien Fuß gelassen.



Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verdachtes des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Darüber

hinaus ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachtes der

Sachbeschädigung in diesem Zusammenhang, da im Flur der Unterkunft

mehrere Bilderrahmen sowie eine Wand im Sanitärraum beschädigt

wurden.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell