POL-NB: Brand eines Holzstalls in einem Ortsteil von Marlow im Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am 15.09.2019 kam es gegen 14:10 Uhr zu

einem Brand eines Stallgebäudes in der Ribnitzer Straße im Ortsteil

Bartelshagen 1 der Gemeinde Marlow. Im Stall, dessen Abmaße ca. 8 x 8

Meter betragen, wurden ca. 30 Kaninchen sowie Hühner- und Enten

gehalten. Das Feuer breitete sich rasant aus. Die aufkommende starke

Rauchentwicklung machte das Retten der Kaninchen unmöglich. Ferner

wurden die Verkehrsteilnehmer aufgrund des Qualmes so sehr behindert,

dass ein sicheres Passieren der Landesstraße 191 in Richtung

Ribnitz-Damgarten nicht mehr gewährleistet werden konnte. Die 65

eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Gesenhorst,

Klockenhagen, Kuhlrade, Dierhagen, Marlow, Jahnkendorf und Ribnitz

waren mit 15 Löschfahrzeugen vor Ort und konnten ein Übergreifen der

Flammen auf Nachbargebäude sowie Wohnhäuser verhindern. Allerdings

kam für die Kaninchen jede Hilfe zu spät. Sie verbrannten. Das

Geflügel konnte sich rechtzeitig vom Brandherd entfernen. Personen

wurden nicht verletzt. Die angrenzende Garage des Eigentümers wurde

beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10 000,- Euro geschätzt.

Die L 191 musste für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Die

Ermittlungen zur Brandursache führt der Kriminaldauerdienst

Stralsund.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









