POL-NB: Rettungseinsatz auf dem Bodstedter Bodden, Landkreis Vorpommern-Rügen, endete glücklich.

Barth (ots) - Am 15.09.2019 gegen 13:45 Uhr wurde die Polizei über

ein angetriebenes Surfbrett am Bodstedter Bodden bei Bliesenrade

informiert. Eine Person befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der

Nähe, so dass zunächst von einem Unglück ausgegangen wurde. Aus

diesem Grund erfolgte die Absuche des Gewässers und der anliegenden

Häfen durch den Polizeihubschrauber, die freiwillige Feuerwehr Born,

die Wasserschutzpolizei sowie die Polizei aus Barth. Durch die

Feuerwehr wurde das Surfbrett aufgenommen. Etwa eine dreiviertel

Stunde später erreichte die Polizei die Mitteilung, dass die

Feuerwehr auch den 48-jährigen Eigner des Surfbrettes ausfindig

machen konnte. Dieser befand sich im Flachwasserbereich vor

Michaelsdorf und war somit nicht in Gefahr. Durch den starken Wind

war jedoch sein Surfbrett abgetrieben, als er einer anderen Person

helfen wollte. Der Einsatz wurde um 14:50 Uhr beendet.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell