POL-NB: Brand einer Wohnung in der Heberleinstraße in 17438 Wolgast (LK VG)

Wolgast



Am späten Nachmittag des 14.09.2019, kurz vor 19:00 Uhr, kam es in

der Heberleinstraße in 17438 Wolgaster zu einem Wohnungsbrand.

Anwohner riefen die Feuerwehr, weil sie aus einem Fenster im ersten

Stock des Wohnblockes Qualm rauskommen sahen. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der

Sachverhalt. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus

Wolgast, Hohendorf, Buddenhagen und Kröselin konnte das Feuer

gelöscht werden. Der Brandherd befand sich dabei in der Küche der

betroffenen Wohnung. Der 44-jährige Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt

des Vorfalles mit seiner Familie nicht zugegen. Die anderen Bewohner

des Wohnhauses hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Wohnhaus

bereits verlassen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Insgesamt

waren nach den Löschmaßnahmen 3 Wohnungen des Gebäudes beschädigt.

Wobei zwei dieser Wohnungen nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar

waren. Die Bewohner dieser Wohnungen kamen in anderen Wohnung unter.

Der vorläufige Schaden wird auf etwa 70.000,-EUR beziffert. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einem

Kaffeevollautomat für den Brandausbruch ursächlich sein.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









