POL-HRO: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der B105 schwerverletzt

Neuburg (ots) - Am Nachmittag des 14.09.2019 kam es auf der B105

zwischen Steinhausen und Hagebök zu einem schweren Verkehrsunfall.



Der 61-jährige Fahrer war mit seinem Pkw Honda auf der B105 aus

Rostock in Richtung Wismar unterwegs, als dieser nach rechts von der

Fahrbahn abkam, mit einem Leitpfosten kollidierte und anschließend

frontal gegen einen Baum prallte. Ursache soll nach Angaben des

Fahrzeugführers ´sekundenschlaf´ gewesen sein.



Der zunächst im PKW eingeklemmte Fahrzeugführer wurde durch die

freiwillige Feuerwehr Neuburg aus seinem PKW befreit. Die

eingesetzten Rettungskräfte begannen umgehend mit der Erstversorgung

bevor der schwerverletzte Fahrzeugführer in das Krankenhaus nach

Wismar verbracht werden konnte.



Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der

Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 3.000 EUR.



Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung des PKWs

teilweise voll gesperrt.



Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









