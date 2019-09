POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 14.09.2019, gegen 11:15 Uhr, kam es im Ostseebad Prerow zu einem

Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Personenkraftwagen und

einer 59-jährigen Radfahrerin, die als Unfallfolge schwer verletzt

wurde.

Aus der Langen Straße in Prerow kommend, wollte ein 63-jähriger

VW-Fahrer aus dem Kreis Cloppenburg nach links in den Wiecker Weg

abbiegen. Neben dem PKW stand die aus Wittenberg stammende Urlauberin

ebenfalls an der Haltelinie des Stopp-Schildes, um die Straße mit

einem Fahrrad geradeaus zu überqueren. Beide übersahen einen von

links kommenden vorfahrtsberechtigten VW Transporter aus dem

Landkreis Vorpommern-Rügen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden

Kraftfahrzeuge und anschließend vermutlich zur Kollision zwischen dem

Transporter eines 31-jährigen Fahrers und der Radfahrerin.

Die Radfahrerin, die keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich schwer

am Kopf und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Stralsund

verbracht. Die Kraftfahrzeuge waren noch fahrbereit und der

geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 2.500,00 Euro. Das Fahrrad

der Verletzten wurde durch einen Angehörigen geborgen.

Polizeibeamte des PR Barth vollzogen die Unfallaufnahme.



