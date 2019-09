POL-HRO: 20-jähriger Pkw-Fahrer fährt alkoholisiert gegen Hauswand

Neukloster (ots) -



Am 14.09.2019 gegen 04:00 Uhr kam der 20-jährige Fahrzeugführer

eines VW Golf in der Bahnhofsstraße in Neukloster von der Fahrbahn

ab, fuhr durch ca. 20 m Buschwerk, durchbrach eine Hecke des

angrenzenden Grundstücks und kollidierte mit der Hauswand eines

Einfamilienhauses.



Durch die eingesetzten Beamten wurde während der

Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des

Fahrzeugführers festgestellt. Eine im Anschluss durchgeführte

Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,91 Promille.



Der Unfallverursacher verletzte sich nur leicht, musste jedoch mit

dem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Wismar

verbracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.



Neben der durchgeführten Blutprobenentnahme wurde auch der

Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.



Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt



Im Auftrag



Maik Hensel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

- Einsatzleitstelle -









