POL-NB: Kradfahrer verursacht in kurzer Abfolge 2 Verkehrsunfälle auf der L 261 zwischen der B 194 und der Ortschaft Trantow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots) -



Am 13.09.2019 ereigneten sich in kurzer zeitlicher Abfolge auf der L

261 zwischen der B 194 und der Ortschaft Trantow (Landkreis

Vorpommern-Greifswald) zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden und einer

schwer verletzten Person.

Um 13:04 Uhr befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin die L 261 aus

Richtung Trantow in Richtung B 194. Ein im Gegenverkehr befindlicher

Kradfahrer kam bei der Vorbeifahrt am Personenkraftwagen nach links

ab und touchierte das Fahrzeug der Frau. Der Kradfahrer setzte seine

Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am vom Unfall

betroffenen Personenkraftwagen entstand ein Sachschaden von 1500,00

Euro.

Gegen 13:06 Uhr ging eine weitere Unfallmeldung bei der Polizei ein.

In einer Distanz von 2 Kilometern zum 1. Unfallort in Richtung

Ortschaft Trantow war ein Kradfahrer vermutlich aufgrund

unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen

und gestürzt. Der 35-jährige Kradfahrer verletzte sich schwer und

wurde durch Rettungskräfte ins Universitätsklinikum Greifswald

verbracht.

Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass der Kradfahrer unter

Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

2,30 Promille.

Im Universitätsklinikum Greifswald wurde eine Blutprobenentnahme

durchgeführt und der Führerschein des Kradfahrers beschlagnahmt.

Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 3000,00 Euro. Es wurde durch

ein Abschleppunternehmen geborgen.

Bei dem Kradfahrer handelte es sich auch um den Flüchtigen des 1.

Verkehrsunfalles. Gegen ihn wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen

Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr

eingeleitet.



Im Auftrag



Torsten Blauch, KHK

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell