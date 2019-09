POL-ANK: Ebenfalls Missverständnis zum Ansprechen von Kindern in Greifswald

Greifswald (ots) - Die Polizei in Greifswald erhielt gestern

gleiche mehrere Hinweise, wonach Kinder in Jarmshagen / Levenhagen

sowie in Greifswald verdächtig angesprochen wurden. In den sozialen

Netzwerken wurde bereits intensiv auf alle Sachverhalte hingewiesen.

Zu dem Fall Jarmshagen / Levenhagen konnte die Polizei Greifswald

bereits ermitteln, dass es sich um ein Missverständnis handelte

(siehe Pressemitteilung vom 13.09.2019, 11:11 Uhr).



Auch zu den Hinweisen, wonach Kinder im Bereich der Bushaltestelle

´Volksstadion´ in Greifswald von einem Mann angesprochen wurden, kann

die Polizei Entwarnung geben. Auch hier handelte es sich um ein

Missverständnis. Der Bus, der Kinder nach einem Sportfest nach Hause

fahren sollte, ist ausgefallen. Ersatzweise fuhr ein Transporter

eines Taxi-Unternehmens und sollte die Kinder transportieren. Um in

solchen Fällen auch an Bushaltestellen anhalten zu können, müssen sie

bekannten schwarz-weißen Taxischilder abgedeckt oder abgenommen

werden, was in dem Fall auch getan wurde. Für die Kinder war dieser

Umstand völlig neu und das Fahrzeug demnach nicht bekannt. Auch hier

ist kein Anfangsverdacht für eine Straftat gegeben. Die polizeilichen

Ermittlungen wurden eingestellt.



In einem dritten Fall geht es um das Ansprechen von Kindern an der

Bushaltestelle am Bahnhof Süd in Greifswald. Hierbei sollen Kinder

von einem älteren Herrn angesprochen worden sein, ob sie Lust auf ein

Abenteuer hätten. In dem Fall sind Schutz- und Kriminalpolizei allen

Hinweisen nachgegangen, haben die Hinweisgeber und mehrere Kinder an

der Bushaltestelle befragt. Ergebnis der Ermittlungen ist, dass die

Kinder wie dargestellt von einem Herrn angesprochen wurden, dieser

aber höchstwahrscheinlich verwirrt bzw. geistig eingeschränkt sein

könnte. Die Polizei Greifswald wird die Bushaltestelle und den

umliegenden Bereich intensiv, vor allem zu Schulbeginn und nach

Schulende bestreifen.



In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals darauf

hinweisen, sich nicht an Gerüchten und Spekulationen zu beteiligen.

Auch das Verbreiten von Angaben zu Personen, Fahrzeugen etc. sollte

mit Vorsicht vorgenommen werden, da sich die Personen selbst strafbar

machen können, wenn sich der Sachverhalt nachweislich als

Missverständnis darstellt. Fälle, in denen Kinder verdächtig

angesprochen werden, werden durch die Polizei und andere Behörden

stets intensiv geprüft. Sollten sich in solchen Fällen Annahmen

bestätigt haben, so wird die Polizei die Öffentlichkeit in geeigneter

Form darüber informieren.









