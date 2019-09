POL-HRO: Drei Kilogramm Cannabis bei Verkehrskontrolle festgestellt

Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend, dem 12. September 2019 gegen 22:50 Uhr,

kontrollierten Beamte des Polizeipräsidiums Rostock routinemäßig auf

der BAB 20. Im Sinne einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften

sie auch einen PKW auf dem Parkplatz Lindholz. Die

Identitätsfeststellung des Fahrzeugführers ergab zum einen, dass der

28-jährige Hamburger zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.



Zum anderen nahmen die Beamten bei der Fahrzeugkontrolle einen

Cannabisgeruch wahr und prüften intensiver. In einem Koffer wurden

insgesamt drei Kilogramm abgepacktes Cannabis gefunden.



Infolgedessen wurde gegen den 28-Jährigen ein Strafverfahren wegen

des Besitzes von Betäubungsmitteln in erheblicher Menge eingeleitet

und es erfolgte die Festnahme. Der Koffer mit dem Cannabis und das

Fahrzeug wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.



Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und dem Fahrzeugführer die Möglichkeit zur Äußerung

gegeben. Am frühen Nachmittag findet eine Haftprüfung statt.









