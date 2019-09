POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Torgelow

Torgelow (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden (13.09.19)

wurde in Torgelow ein Zuwanderer angegriffen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 66-Jährige gegen

04:30 Uhr im Bereich der Gustav-Mahler-Str. / Franz-Schubert-Str.,

als er von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen wurde.

Diese hätten sich als Polizisten ausgegeben. Der Geschädigte, der aus

Afghanistan stammt, habe sich weiter begeben, als einer der beiden

ihm plötzlich mit einem scharfen Gegenstand in den Rücken gestochen

habe. Vermutlich durch ein Messer erlitt der Mann eine

Schnittverletzung.



Die Unbekannten entfernten sich und der Geschädigte konnte sich

noch nach Hause begeben. Seine Familie informierte die Polizei und

Rettungskräfte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort

aufgenommen.



Es konnten aufgrund der Sprachbarrieren bisher noch keine

Personenbeschreibungen oder andere Details in Erfahrung gebracht

werden. Der Kriminaldauerdienst befand sich im Einsatz und sicherte

Spuren. Der 66-Jährige wird noch heute unter Zuhilfenahme eines

Dolmetschers befragt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen. Eine politische Motivation kann derzeit

nicht ausgeschlossen werden. Wir werden unaufgefordert nachberichten.



Ob ein Zusammenhang zum tätlichen Angriff am 01.09.19 auf zwei

Asylbewerber besteht, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4363188).



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle

Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.









