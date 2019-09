POL-LWL: Polizei zieht betrunkenen Unfallfahrer aus dem Verkehr

Stolpe / Wöbbelin (ots) - Beamte der Autobahnpolizei Stolpe haben

am Freitagvormittag auf der BAB 24 einen betrunkenen Unfallfahrer aus

dem Verkehr gezogen. Der 37-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert

von 2,18 Promille auf. Er war zuvor beim Versuch, die Autobahn an der

Abfahrt Wöbbelin zu verlassen, von der Straße abgekommen und gegen

eine Schutzplanke geprallt. Der Fahrer flüchtete daraufhin und stieß

dabei mit seinem Wagen gegen eine Verkehrsinsel. Aufmerksame

Autofahrer informierten die Polizei, die das Auto des 37-Jährigen

wenig später auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow auf dem

Parkplatz ´Schremheide´ stoppte. Gegen den Fahrer wurde daraufhin

Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im

Straßenverkehr und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort erstattet. Der

aus der Region stammende Mann wurde anschließend zur

Blutprobenentnahme gebracht.









