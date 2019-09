POL-GÜ: Nach Zusammenstoß mit Reh - 46jähriger Kradfahrer mit schweren Verletzungen ins Klinikum Rostock eingeliefert

Bad Doberan (ots) - Der 46jährige war gegen 05:45 Uhr auf der K 41

von Klein Schwaß in Richtung Kritzmow unterwegs, als hinter der

Brücke über die A 20 ein Reh auf die Fahrbahn lief und mit dem Krad

kollidierte. Auf Grund dessen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab,

stieß gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Liegen.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um

ihn. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Klinikum in Rostock

eingeliefert.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell