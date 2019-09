POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B108 bei Schwiessel

Teterow (ots) - Der 67jährige Fahrer eines Honda kam aus Teterow

und wollte gegen 11:00 Uhr auf der B108 nach links in Richtung

Schwiessel abbiegen. Dazu bremste er , aber der hinter ihm

befindliche 36jährige Fahrer einer VW Pritsche bemerkte das zu spät

und fuhr auf. Da die Situation an der Unfallstelle zunächst unklar

war, wurden zwei Streifenwagen der Polizeireviere Teterow und Bützow

sowie drei RTW und zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz gebracht.

Rettungssanitäter untersuchten eine 71jährige Beifahrerin aus dem

Honda, eine 41jährige Beifahrerin sowie ein vierjähriges Mädchen aus

dem VW. Die 71jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins

KMG-Klinikum Güstrow geflogen, da sie über starke Brustschmerzen

klagte und einen Schock hatte. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr

fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und anschließender

Bergung der beiden Fahrzeuge war die Fahrbahn in beide Richtungen

gesperrt.









