POL-SN: Seitenscheiben mehrerer Pkw in Krebsförden eingeschlagen

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht schlugen bisher

unbekannte Täter vor einem Hotel in Krebsförden bei drei Fahrzeugen

die Seitenscheiben ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Fahrzeuge

gehörten zu Übernachtungsgästen des Hotels.



In der Lilienthalstraße in Görries wurde ebenfalls bei einem

Geländewagen eine Seitenscheibe eingeschlagen.



Darüber hinaus versuchten unbekannte Täter in den Bürobereich

einer Tankstelle in der Grabenstraße zu gelangen, es blieb nach

ersten Erkenntnissen beim Versuch.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560









