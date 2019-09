POL-ANK: Ansprechen von Kindern in Jarmshagen / Levenhagen stellt sich als Missverständnis heraus

Greifswald (ots) - Die Polizei in Greifswald erhielt gestern

Hinweise, wonach in Jarmshagen / Levenhagen Kinder von einem Mann

angesprochen wurden, welcher mit einem Transporter unterwegs war. In

den sozialen Netzwerken wurde bereits intensiv auf diesen Sachverhalt

hingewiesen. Dabei wurde auch das amtliche Kennzeichen des Fahrzeuges

erwähnt und vor dem Fahrzeug sowie der Person gewarnt.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald gingen bereits den

ersten Hinweisen intensiv nach und konnten den besagten Mann

ermitteln. Dieser konnte den Beamten gegenüber glaubhaft erklären,

dass er aus beruflichen Gründen in dem Bereich unterwegs und auf dem

Weg zu einem Auftrag war. Da er eine konkrete Adresse nicht finden

konnte, sprach er die Kinder an. Ein Anfangsverdacht für eine

Straftat ist nicht gegeben. Die polizeilichen Ermittlungen wurden

daraufhin eingestellt.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, sich nicht an Gerüchten

und Spekulationen zu beteiligen. Auch das Verbreiten von Angaben zu

Personen, Fahrzeugen, amtlichen Kennzeichen etc. sollte mit Vorsicht

vorgenommen werden, da sich die Personen selbst strafbar machen

können, wenn sich der Sachverhalt nachweislich als Missverständnis

darstellt. Fälle, in denen Kinder verdächtig angesprochen werden,

werden durch die Polizei und andere Behörden stets intensiv geprüft.

Sollten sich in solchen Fällen Annahmen bestätigt haben, so wird die

Polizei die Öffentlichkeit in geeigneter Form darüber informieren.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971/251-3040/-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



