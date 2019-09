POL-HST: Hund erschrickt sich und beschädigt auf der Flucht einen parkenden Pkw

Prora (ots) - Gestern Nachmittag, am 12.09.2019, meldete sich auf

der Insel Rügen eine Urlauberin bei der Polizei und bat um

Unterstützung. Ihr Hund hatte in der Ortslage Prora einen parkenden

Pkw beschädigt.



Beamte des Polizeirevieres Sassnitz übernahmen den Einsatzauftrag

und konnten folgendes in Erfahrung bringen: Nach bisherigen

Erkenntnissen hatte die 58-jährige Hundebesitzerin ihren Hund gegen

15:00 Uhr in einem Café an einen Stuhl angeleint. Der Vierbeiner

erschrak plötzlich und lief los. Auf seiner Flucht zog der Hund den

Stuhl hinter sich her und streifte einen parkenden Pkw Mini. Dadurch

wurde der Pkw an der Beifahrerseite beschädigt.



Da der Fahrzeughalter zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort war,

verständigte die Urlauberin richtigerweise die Polizei, um den

Schaden aufnehmen zu lassen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten

die Fahrzeughalterin des Minis ermitteln und beim

Personalienaustausch der beiden Frauen unterstützen. Die Urlauberin

konnte ihren Hund mit dem Schreck im Nacken wohlbehalten wieder

einfangen. Der Schaden am Pkw beläuft sich im Übrigen auf etwa 200

Euro.









