POL-NB: Diebstahl eines Radladers

Sparow (ots) - In der Nacht vom 11.09.2019 zum 12.09.2019 ist es

zu einem Diebstahl eines Radladers bei Sparow gekommen. Der Diebstahl

wurde erst am heutigen Morgen bemerkt und bei der Polizei in Röbel

zur Anzeige gebracht.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter

auf den Lagerplatz einer Firma (Tief- und Landschaftsbau) zwischen

Alt Schwerin und Sparow begeben und von diesem den Radlader der Marke

Ahlmann AS85/AS90 entwendet. Es handelt sich hierbei um einen

Schwenklader vom Baujahr 2000. Auf dem Ladearm war eine

Mehrzweckschaufel befestigt. Der Wert des gelben Radladers wird auf

ca. 20.000 Euro geschätzt.



Ob es einen Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Hotel in Alt

Schwerin (Pressemitteilung vom 12.09.2019 12:12 Uhr) gibt, kann

derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen der Beamten der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel wurden aufgenommen.



Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im

Bereich des genannten Lagerplatzes bei Sparow wahrgenommen haben oder

andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder einen möglichen

Zusammenhang zu dem Einbruch ins Hotel geben können, melden sich

bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224.









Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



