POL-HWI: Reifen an mehreren Pkw zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - In der Nacht vom 12. zum 13. September zerstachen

unbekannte Täter je einen Reifen an sieben Pkw in Gadebusch. Die

betroffenen Fahrzeuge befanden sich in Bereich der

Rudolf-Breitscheid-Straße und Erich-Weinert-Straße im Abstand von

wenigen hundert Metern zueinander. Ob die Autos zufällig ausgewählt

oder gezielt angegriffen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Kripo

Gadebusch hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und

bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, sich bei

der Polizei in Gadebusch (03886/722 0) zu melden.









