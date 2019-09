POL-HST: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der Autobahn 20 bei Jarmen

BAB 20/Jarmen (ots) - Gegen Mittag des 12.09.2019 ging über den

Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die

Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der A20 in Fahrtrichtung

Lübeck ein. Auf Höhe der Anschlussstelle Jarmen sei ein Pkw von der

Fahrbahn abgekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 34-jährige Fahrerin eines

Pkw Opel gegen 12:25 Uhr die rechte Fahrspur auf der A20 in

Fahrtrichtung Lübeck. Auf Höhe der Anschlussstelle Jarmen bemerkte

die Opel-Fahrerin ein Fahrzeug rechts neben sich, welches auf die

Autobahn auffahren wollte. Um diesem Fahrzeug das Auffahren zu

ermöglichen, wechselte die 34-Jährige mit ihrem Opel die Fahrspur auf

die Überholspur, wo sie offenbar jedoch die 49-Jährige übersah, die

sich mit ihrem Pkw Opel nahezu auf gleicher Höhe befand. Um nicht mit

dem Pkw auf der Überholspur zusammenzustoßen, wich die 34-Jährige

nach rechts aus, verlor offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und

kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchfuhr die

34-Jährige mit ihrem Pkw den Graben, einige Meter die Böschung

entlang und kam letztendlich zurück durch den Graben auf dem

Standstreifen zum Stehen. Bei dem Aufprall blieb die junge Fahrerin

unverletzt. Ihre 56-jährige Mitfahrerin musste hingegen durch einen

Notarzt ärztlich behandelt werden. Für die Landung des Notarztes in

einem Rettungshubschrauber musste die Richtungsfahrbahn Lübeck für

etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Nach der Erstversorgung begab

sich die 56-Jährige jedoch selbstständig in ein Krankenhaus. Nach

gegenwärtigen Erkenntnissen werden die Verletzungen der Frau als

leicht eingestuft.



Der Pkw Opel war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste

durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird derzeit auf zirka 2.500 Euro geschätzt.









