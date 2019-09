POL-HST: Räuberischer Diebstahl mit anschließender Trunkenheitsfahrt

Stralsund (ots) - Am gestrigen Mittwoch, dem 11.09.2019 führten

zwei Mitarbeiter einer Haus- und Grundstücksservicefirma gegen 14:00

Uhr Arbeiten in der Brandshäger Straße in Stralsund aus. Aus einiger

Entfernung beobachteten die Männer einen weiteren PKW neben ihrem

Firmentransporter. Einer der Männer begab sich zum Transporter und

stellte dort fest, dass sich ihr Baustellenradio nun in dem fremden

PKW befand. Später stellte sich heraus, dass aus dem

Firmentransporter auch eine Kettensäge fehlte. Vermutlich, um im

Besitz des Diebesgutes zu bleiben, griff der 65-jährige

Tatverdächtige den 34-jährigen Arbeiter körperlich an. Im Anschluss

verließ der 65-Jährige mit seinem PKW die Örtlichkeit. Die beiden

Arbeiter verständigten nun die Polizei.



Der 65-Jährige wurde durch Beamte vom Polizeirevier Grimmen an

seiner Wohnanschrift in der Gemeinde Sundhagen angetroffen. Das

Diebesgut fanden die Beamten zwar nicht, aber sie stellten fest, dass

der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Eine

Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von mehr als drei Promille.

Da der Verdacht eines Nachtrunks von alkoholischen Getränken bestand,

wurde bei dem Mann im Krankenhaus Bartmannshagen durch einen Arzt

eine doppelte Blutprobenentnahme durchgeführt. Außerdem

beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Tatverdächtigen und

informierten die Führerscheinstelle.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, insbesondere

zum Verbleib des Diebesgutes. Der 65-Jährige muss sich nun wegen des

Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Verdachts der

Trunkenheit im Verkehr verantworten.









