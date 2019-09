POL-NB: Ergebnisse der Verkehrskontrollen ´sicher.mobil.leben´

BAB20 (ots) - Wie angekündigt, führte das Autobahn- und

Verkehrspolizeirevier (AVPR) Altentreptow am heutigen 12.09.2019 in

der Zeit von 08:00 - 14:00 Uhr im Rahmen der bundesweiten

Verkehrssicherheitsaktion ´sicher.mobil.leben 2019 - Brummis im

Blick´ eine Großkontrolle auf dem Parkplatz Peenetal auf der BAB 20

durch.



Die Beamten des AVPR Altentreptow wurden bei der Kontrolle durch

Beamte der Polizeiinspektion Anklam, der Bundespolizeiinspektion

Stralsund, des Hauptzollamtes Stralsund, Kräfte des

Feldjägerdienstkommandos Neubrandenburg, polnische Beamte der KWP

Settin sowie durch das Bundesamtes für Güterverkehr und der

Autobahnmeisterei Süderholz unterstützt. Insgesamt 90 Kräfte waren im

Einsatz, um beidseitig (Fahrtrichtung Lübeck und Fahrtrichtung

Stettin) eine Verkehrskontrolle durchzuführen.



Hauptziel der Kontrollen war die flächendeckende und konzentrierte

Überwachung des stetig wachsenden gewerblichen Güter- und

Personenverkehrs. Um auf die besonderen Risiken und Gefahren dieser

Gruppe aufmerksam zu machen, steht die diesjährige Aktion

´sicher.mobil.leben´ unter dem Titel ´Brummis im Blick´.



Die Beamten kontrollierten zudem auch Geschwindigkeitsverstöße,

Überholverbote und sonstige Mängel an Fahrzeugen.



Zur Unterstützung der Kontrolle war das automatische

Kennzeichenlesegerät (AMKS) im Einsatz. Gegen 10:30Uhr zeigte das

Gerät einen Transporter an, bei welchem der Fahrzeughalter mehrere

Vorstrafen wegen diverser Eigentumsdelikte hatte. Bei der

anschließenden Kontrolle des 39-jährigen Fahrzeugführers aus

Neubrandenburg stellten die Beamten zwar kein Diebesgut, aber dafür

Betäubungsmittel fest. Unter anderem wurden ca. 40g getrocknete

Cannabisblüten, THC und Amphetamine sichergestellt. Es wurde eine

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

erstattet.



Wägrend der sechsstündigen Kontrolle haben die Beamten insgesamt

44 Verstöße festgestellt, unter anderem:



- 4 Überholverstöße

- 2 Überladung

- 10 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht

- 3 Verstöße wegen falscher Ladungssicherung



Die größte Ordnungswidrigkeit stellten die Beamten bei einem

litauischen Fahrzeugführer fest. Er wurde mit seinem Transporter samt

Anhänger kontrolliert. Dabei stellten die Beamten eine Überladung von

48% fest. Das bedeutet eine Strafe von einem Bußgeld in Höhe von

235Euro und einem Punkt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt,

so dass er selbstständig dafür sorgen muss, wie er seine Ladung

weiter befördert.









