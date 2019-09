POL-NB: Korrektur zum Verkehrsunfall auf der B104 mit einer schwerverletzten Person

Neubrandenburg (ots) - Am 12.09.2019 gegen 11:50 Uhr ereignete

sich auf der B 104, kurz hinter dem Ortsausgang Stavenhagen in

Fahrtrichtung Ritzerow ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten

Person.



Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer kam infolge eines Hustenanfalles nach

rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der weiteren Folge.

Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde zur

weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum

Neubrandenburg geflogen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

ca. 10.000EUR.



Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn ca. eine Stunde

halbseitig gesperrt werden









Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell