POL-HRO: Ergebnisse des Polizeipräsidiums Rostock zur Verkehrssicherheitsaktion ´Brummis im Blick´ am Rasthof Stolpe Süd (BAB 24)

Das Polizeipräsidium Rostock hat sich am Donnerstag, 12.09.2019 an

der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion

´sicher.mobil.leben´ beteiligt. Unter dem Motto ´Brummis im Blick´

lag der Fokus dieses Mal auf dem gewerblichen Personen- und

In Zusammenarbeit mit Kollegen des Zolls und des Bundesamtes für

Güterverkehr galt das besondere Augenmerk der 44 eingesetzten Beamten

des Autobahnpolizeireviers Stolpe folgenden Kernpunkten:

+ Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten

+ Technischer Zustand der Fahrzeuge

Insgesamt wurden auf dem Rasthof Stolpe Süd 104 Brummis kontrolliert.

Dabei wurden 35 Verstöße festgestellt. Darunter fallen 13 Verstöße

gegen die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, 8 gegen den

technischen Zustand der Fahrzeuge sowie 11 gegen die

Ladungssicherung. Zuzüglich konnten 3 Verstöße gegen das

Gefahrgutrecht festgestellt werden. Insgesamt wurde zwei Fahrzeugen

