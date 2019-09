POL-HST: Erfolgreicher Einsatz der Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) - Bereits im Juni 2019 ging bei der

Polizei in Ribnitz-Damgarten ein Hinweis ein, dass ein 40-jähriger

Mann aus Ribnitz-Damgarten mit Betäubungsmitteln handeln soll.



Die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten übernahm die Ermittlungen

und beantragte beim Amtsgericht Stralsund einen entsprechenden

Durchsuchungsbeschluss. Diesen vollstreckten die Kriminalbeamten am

11.09.2019 in Zusammenarbeit mit Diensthundeführern des

Polizeihauptrevieres Stralsund. In der Wohnung des 40-Jährigen fanden

die Beamten eine größere Menge Amphetamine und eine geringe Menge

Cannabis sowie diverse Konsumutensilien. Die Betäubungsmittel sowie

die Gegenstände wurden beschlagnahmt.



Gegen den 40-Jährigen wurde durch die Stralsunder

Staatsanwaltschaft Haftantrag gestellt und der Mann einem Richter des

Amtsgerichtes Stralsund vorgeführt. Noch am gestrigen Nachmittag

wurde der 40-Jährige einer Justizvollzugsanstalt übergeben.









