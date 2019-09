POL-NB: Simson-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Greifswald (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots) -



Am 11.09.2019 gegen 14:30 Uhr befuhr der 67-jährige Fahrer eines

Kleinkraftrades Simson die Straße An der Thronpost in Richtung

Schönwalder Straße. An der dortigen Lichtzeichenanlage wechselte er

dann von der Rechtsabbiege- auf die Geradeausspur und übersah den

links neben ihm fahrenden Opel. Bei, Zusammenstoß stürzte der

Simson-Fahrer und verletzte sich schwer.

Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in das

Universitätsklinikum. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500

EUR.



Im Auftrag



Stefan Neumann

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell