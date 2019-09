POL-NB: Traktorfahrer unter Alkoholeinwirkung verursacht Verkehrsunfall (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Malchin (ots) -



Am 11.09.2019 kam es gegen 15:50 Uhr zwischen Grischow und Goddin

(bei Stavenhagen) zu einem Verkehrsunfall mit einem Ackerschlepper

der Marke Lovol. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab und erst im

Straßengraben zum Stehen. Eine Zeugin beobachtete, wie sich der

Fahrer nahe des Unfallortes in einem Gebüsch versteckte.

Die eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem 41-jährigen Mann

einen Atemalkoholwert von 1,69 Promille fest. Zudem besaß er keine

gültige Fahrerlaubnis. Der Traktor war nicht zugelassen und nicht

versichert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250

EUR.



Im Auftrag



Stefan Neumann

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell