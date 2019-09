POL-HST: Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen bei Zusammenstoß mit Transporter

Grimmen (ots) - Am heutigen Mittwoch, dem 11.09.2019, ereignete

sich in Grimmen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leichte

Verletzungen erlitt.



Gegen 11:30 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Grimmen mit ihrem

Fahrrad die Dr.-Kurt-Fischer-Straße. Ein 36-jähriger Mann, der

ebenfalls aus Grimmen stammt, übersah nach gegenwärtigen

Erkenntnissen beim Aussteigen aus seinem Transporter die von hinten

kommende Radfahrerin, so dass es zu einer Berührung der Fahrzeugtür

mit dem Fahrrad kam. Die 63-Jährige stürzte und zog sich Schwellungen

und Hautabschürfungen an den Armen und der Schulter zu.

Rettungskräfte übernahmen die medizinische Versorgung der Frau.



Sachschaden ist nicht entstanden.









