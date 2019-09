POL-LWL: Motorradfahrerin schwer gestürzt

Rampe (ots) - Auf der B 104 bei Rampe ist am Dienstagabend eine

Motorradfahrerin bei einem Sturz schwer verletzt worden. Die

57-jährige Fahrerin kam anschließend zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus. Sie war auf dem Paulsdamm ausgangs einer Rechtskurve

plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem

Motorrad gegen eine Schutzplanke geprallte. Zeugenaussagen zufolge

könnte eine Windbö das Motorrad erfasst haben, worauf es außer

Kontrolle geriet. Im Zuge des Rettungseinsatzes musste die B 104 an

der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.









