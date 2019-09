POL-HWI: Sekundenschlaf führte zu Verkehrsunfall

Wismar (ots) - Gestern Nachmittag befuhr eine 56-jährige Frau die

A 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Im Baustellenbereich zwischen der

Anschlussstelle Zurow und dem Autobahnkreuz Wismar geriet ihr Audi

außer Kontrolle und kollidierte mit mehreren Warnbarken sowie einem

vorausfahrenden Fiat. Auch ein dem Audi folgender BMW wurde durch

umherfliegende Teile der Baustellenabsicherung beschädigt. An den

beteiligten Fahrzeugen und der Straßenbaulast entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von 9.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Eigenen Angaben der 56-Jährigen zufolge war sie am Steuer

eingeschlafen.









