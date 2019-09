POL-NB: Rübenlaster kippt beim Befahren einer Kurve um

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 10.09.2019 gegen 18:00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen den

Ortschaften Dammerstorf und Wöpkendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen

zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 53-jährige Fahrer

eines Sattelzugs Volvo mit Sattelanhänger befuhr die Landstraße

zwischen den Ortschaften aus Richtung Dammerstorf kommend in Richtung

Wöpkendorf. Beladen war der Sattelzug mit ca. 25 Tonnen Rüben. Nach

dem Durchfahren einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter

Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke

Fahrzeugseite. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.

35.000,-EUR. Zur Bergung des Sattelzugs wurde ein 45-t-Kranfahrzeug

eines Abschleppdienstes zum Einsatz gebracht. Dieses kam ca. 200

Meter vor der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte

ebenfalls um. Der hierbei entstandene Sachschaden ist derzeit

unbekannt. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Da beide

Fahrzeuge keine Behinderung für den Fahrzeugverkehr darstellen,

erfolgt ihre Bergung erst bei Tageslicht am 11.09.2019.



