POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der L 32 zwischen Torgelow und Eggesin

Ueckermünde (ots) - Am heutigen Dienstag (10.09.2019) gegen 14:00

Uhr kam es auf der Landesstraße 32 zwischen Torgelow und Eggesin auf

Höhe der Ortschaft Gumnitz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem

eine Person getötet wurde. Die 30-jährige Fahrerin eines PKW VW

befuhr die L 32 in Richtung Eggesin. Dabei kam sie nach bisherigen

Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und den

vorherrschenden Witterungsverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn

ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Die 30-jährige Fahrzeugführerin

wurde bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die

eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Die

junge Frau hatte sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen

zugezogen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR. Während der

Unfallaufnahme musste die L 32 voll gesperrt werden.









Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell