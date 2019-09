POL-LWL: Autofahrerin weicht Fahrrad aus und verursacht Unfall

Parchim (ots) - Nach einem Ausweichmanöver ist am Dienstagmorgen

in Parchim ein PKW mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Dabei erlitt

die 56-jährige Fahrradfahrerin leichte Verletzungen. Ersten

Erkenntnissen zufolge wollte die Autofahrerin kurz vor 07:00 Uhr im

Plümperwiesenweg einem anderen Fahrradfahrer ausweichen, der

plötzlich vom Gehweg kommend auf die Fahrbahn fuhr. Dabei geriet das

Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Fahrrad der

56-Jährigen zusammen. Der betreffende Fahrradfahrer, für den die

Autofahrerin ausweichen musste, verschwand nach dem Vorfall. Die

Polizei hat in diesem Zusammenhang eine Anzeige wegen unerlaubten

Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall oder

zum flüchtigen Fahrradfahrer nimmt die Polizei in Parchim (Tel.

03871/ 6000) entgegen.









